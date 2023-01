Iván Calderón se encuentra en UCI tras sufrir un infarto ¿Qué se sabe de su salud?

Los hechos habrían sucedido el sábado 7 de enero.

Iván Calderón iba viajando en su camioneta para Puerto Nare en el Magdalena Medio el sábado 7 de enero y sintió los dolores en el pecho y de inmediato el conductor buscó un centro asistencial.

De acuerdo al portal Intervallenato, Calderón se encuentra estable, ya que el artista ha ido mostrando síntomas de mejoría y en las próximas horas pasaría a una habitación.

Iván Calderón tiene una brillante trayectoria en la música vallenata integrando la agrupación de Los Diablitos, ya luego creó a Los Gigantes del Vallenato con Hebert Vargas y actualmente a la agrupación musical se unió su hijo Daniel Calderón como voz líder.

Asimismo, se ha destacado como compositor y entre sus obras están: 'No podrán separarnos' grabada por Jorge Celedón; 'Se me salen las lágrimas', 'Me mata la melancolía', 'No he podido ser feliz' y 'Acuérdate' grabada por Los Gigantes del Vallenato; 'La última vez' en la voz de Silvestre Dangond, entre otras.