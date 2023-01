Silvestre Dangond y su esposa confiesan si están esperando una hija: tocó abrir la fábrica de bebés

El protagonista de 'Leandro Díaz', la novela, confesó que desea una bebé para que sea la reina de la casa.

Silvestre Dangond y su pareja Pieri Avendaño solo tienen hijos hombres, lo que desata las preguntas de amigos y seguidores sobre la posibilidad de 'buscar' una hija. Al parecer no descartan la idea, pero por ahora dieron a entender que la esposa del cantante no se encuentra en estado de embarazo.

La familia Dangond Avendaño asegura que aunque en este momento no están esperando bebé, sí les gustaría ser padres nuevamente y desean una heredera en la familia. Así lo revelaron en entrevista para la revista 'Hola'.

El cantante indica que Pieri quiere perder el "reinado" de la casa y agrega que en realidad él quiere ser padre una vez más. No obstante, el también actor, recordado por su reciente participación en la novela 'Leandro', en honor al compositor vallenato Leandro Díaz; indicó que hay algo que le preocupa profundamente en su deseo de ser padre nuevamente y esto es "la complicada situación que atraviesa el planeta”.

“Quisiera tener un hijo, pero los tiempos no me dan… y no me refiero al tiempo físico, sino a lo que estamos viviendo en el mundo. Traer a un niño a un lugar donde los sentimientos son pocos y la vida no se respeta me preocupa demasiado”, dijo.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el cantante de 'Las locuras mías' habla sobre su deseo de paternidad, pues recientemente ha expresado ese anhelo de manera pública.

Agregó también que sus otros hijos ya están mayores y es probable que en poco tiempo abandonen la casa. “El mayor (Luisa José) va a cumplir 18, el ‘Mónaco’ (Silvestre José) ya casi se nos va, nos queda José (Silvestre) y a mí me encantaría vivir la emoción de tener una niña… esperemos a ver”.

El tiempo le dirá a la familia y a sus seguidores, si su deseo por ser padres una vez más se cumple, puede que este año nos estén dando la noticia, por ahora, Dangond y su esposa deberían abrir la fábrica de bebés si tienen esperanza de traer una bebé a este mundo.