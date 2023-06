Inteligencia artificial puso a cantar a Piqué la canción de Shakira y Bizarrap: la sacó del estadio

La canción fue toda una sensación en redes sociales, ¿es mejor que la de Shakira?

Sin embargo, lo que más se ha robado la atención de los internautas es la canción que hizo la Inteligencia Artificial, de él cantando Music Sessions vol. 53

El primero en reaccionar fue su amigo, Ibai Llanos, quien no podía estar escuchando la voz de su amigo en esa canción. Además, porque el mismo Piqué dijo que quiere cantar con Bizarrap y dijo que ese tema sería una locura.

Los internautas quedaron sorprendidos por aquellas confesiones y los comentarios no se hicieron esperar. "No juega bien fútbol y quiere venir a cantar", "El ser que más envidia a Shakira", "Pique no encuentra más nada de que hablar", "Qué estupidez", "Al menos Shakira lo tenía bonito", "El problema de Shakira fue simplemente creer que ese niño era un hombre", "¿y él canta?".

Hay que destacar que, Shakira fue tendencia mundial luego de lanzar esta canción con Bzrp. Tanto así, que en tan solo tres meses ha logrado más de 560 millones de visualizaciones.

Aunque algunos criticaron la letra, por ser muy directa, también hubo quienes la defendieron y aseguraron que ha sido la mejor colaboración de todos los tiempos. La letra dio de qué hablar porque no solo menciona a Piqué, sino que también a Clara Chía y su exsuegra Montserrat Bernabeu.