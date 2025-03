¡Se acabó el amor! Simón Brand sorprende con nueva pareja en el Festival Estéreo Picnic y desata rumores de infidelidad

El mundo del entretenimiento colombiano está en shock. Simón Brand, reconocido director de cine y esposo de la presentadora Claudia Bahamón, fue captado en el Festival Estéreo Picnic 2025 en una actitud muy cariñosa con una joven modelo, lo que ha desatado una ola de rumores sobre una posible infidelidad y el fin de su matrimonio.

¿Crisis matrimonial? La polémica que sacude a Claudia Bahamón

Claudia Bahamón, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, ha sido durante años la imagen de MasterChef Celebrity, además de una activa defensora del medioambiente. Su matrimonio con Simón Brand, director caleño de renombre internacional por películas como Paraíso Travel y videoclips de artistas como Shakira y Juanes, ha sido visto como uno de los más estables de la farándula.

Sin embargo, las recientes imágenes difundidas por el programa de chismes La Red han encendido las alarmas. En los videos, se observa a Simón Brand de 54 años junto a una joven que no es Claudia, intercambiando gestos de afecto, abrazos y caricias mientras disfrutaban del evento musical. ¿Un simple desliz o la confirmación de una ruptura?

¿Quién es la mujer con la que pillaron a Simón Brand?

La misteriosa acompañante de Brand ha sido identificada como Jimena Rugeles, una joven diseñadora egresada de la Universidad de los Andes, quien se abre paso en el mundo del entretenimiento como modelo y actriz de comerciales. Su cercanía con el esposo de Bahamón ha generado especulaciones sobre el origen de su relación. ¿Es solo una amistad o el inicio de un nuevo romance?

Claudia Bahamón y su enigmática respuesta

Mientras las imágenes de su esposo con otra mujer se vuelven virales, Claudia Bahamón ha compartido en sus redes sociales frases reflexivas como: “Confío aunque me rompan” y “Dejar recuerdos bonitos en la vida de alguien es una forma bonita de ser eternos”. ¿Mensajes con indirectas? Los seguidores no tardaron en interpretar estas palabras como una señal de que algo no anda bien en su matrimonio.

¿Separación inminente?

Aún ninguna de las partes ha confirmado oficialmente una ruptura, pero el escándalo está servido. Con más de 15 años de matrimonio y dos hijos en común, Bahamón y Brand han sido un símbolo de estabilidad en la farándula, pero esta situación podría marcar un antes y un después en su historia.

Mientras tanto, las redes estallan con opiniones divididas. Algunos defienden a Claudia y critican la supuesta traición de Simón, mientras otros aseguran que podría tratarse de una separación ya pactada que hasta ahora sale a la luz.

¡Las próximas horas podrían traer nuevas revelaciones sobre uno de los escándalos más impactantes de la farándula colombiana! ¡Estaremos atentos!