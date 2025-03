De la cima del reguetón a la predicación: el nuevo camino de Daddy Yankee

Raymond Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, dejó una huella imborrable en la industria musical. Con más de 30 años de carrera, el puertorriqueño fue el pionero del reguetón y revolucionó la música urbana con éxitos como Gasolina, Lo que pasó, pasó y Despacito. Sin embargo, tras despedirse de los escenarios en 2022, tomó una decisión radical: dedicar su vida a Dios.

El pasado 27 de marzo de 2025, el exreguetonero apareció en el evento cristiano “A pesar de todo fest”, en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, Antioquia. La jornada reunió a más de 20.000 personas en un acto de fe, solidaridad y música, con el propósito de ayudar a 250.000 personas en situación de vulnerabilidad.

Un testimonio impactante: la promesa que lo cambió todo

Daddy Yankee sorprendió al público con su historia personal, revelando el momento que lo llevó a abandonar la música para dedicarse al cristianismo. Recordó un episodio en Cali, donde estuvo al borde de un infarto antes de subir al escenario, sin saber que padecía de hipertensión.

"Yo recuerdo aquí en Cali, iba a punto de cantar un show y no sabía que era hipertenso. Ese día, por poco me da un infarto. Sabiendo que estaba a punto de morir, le prometí al Señor que si me levantaba de ahí, le iba a servir. Y por eso estoy aquí esta noche, porque cumplí mi promesa", expresó ante la multitud.

El artista enfatizó que, tras aquel incidente, su vida dio un giro completo y comenzó a predicar sobre la fe. “Para mí, este día es especial porque puedo compartir con ustedes el mensaje que ha transformado mi vida: el amor de Cristo”, agregó.

Daddy Yankee: del éxito mundial a la vida cristiana

Considerado el “Rey del Reguetón”, Daddy Yankee construyó un imperio musical con múltiples premios, giras mundiales y récords de ventas. Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por controversias, desde disputas legales hasta el impacto de sus letras en la sociedad.

En 2022, al anunciar su retiro con la gira “La Última Vuelta”, dejó entrever su nueva dirección espiritual. Finalmente, en diciembre de 2023, confirmó su entrega a Cristo, declarando que su mayor propósito ahora es predicar la palabra de Dios.

Desde entonces, ha aparecido en diversos eventos cristianos, sorprendiendo a sus seguidores con su nueva faceta. Su participación en Medellín es una muestra más de su compromiso con su fe y con aquellos que buscan un mensaje de esperanza.

Un mensaje de transformación y fe

El impacto de Daddy Yankee en la música urbana es innegable, pero ahora su influencia toma un camino distinto: el espiritual. Su testimonio sigue conmoviendo a miles, y su aparición en “A pesar de todo fest” demostró que su voz sigue siendo poderosa, esta vez con un mensaje de fe y amor.