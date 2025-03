El reconocido actor mexicano Jonathan Islas, famoso por su participación en telenovelas como "Bella Calamidades", sorprendió a sus seguidores al revelar su adicción al alcohol y anunciar su retiro temporal de la actuación. A través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, Islas, de 45 años, compartió su decisión de buscar ayuda profesional para superar esta situación y sanar heridas emocionales acumuladas a lo largo de los años.

En el video, que dura tres minutos, el actor expresó: "Quiero tomar una decisión muy importante en mi vida y es rendirme ante el alcohol. La verdad es que yo pensé que era una persona muy fuerte, que yo podía controlar todo, y me doy cuenta de que no, que el alcohol me superó". Además, reconoció que, aunque no es fácil admitirlo públicamente, es fundamental aceptar los errores y trabajar para corregirlos.

Jonathan Islas inició su carrera actoral en México, participando en producciones de TV Azteca como "Enamórate" (2003) y "La heredera" (2004). Posteriormente, incursionó en Telemundo con telenovelas como "Amores de mercado" (2006) y "Bella Calamidades" (2010), donde interpretó a Ricardo Galeano, papel que le otorgó reconocimiento internacional. En años recientes, participó en series como "La mujer del diablo" (2022-2023) y "Decisiones: unos ganan, otros pierden" (2020).

La decisión de Islas de hacer pública su lucha contra el alcoholismo ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde colegas y seguidores le han expresado mensajes de solidaridad y aliento en este proceso de recuperación.

Este anuncio también ha puesto de manifiesto la importancia de visibilizar y abordar las adicciones en el mundo del espectáculo, destacando la valentía de quienes enfrentan sus problemas y buscan ayuda para superarlos.