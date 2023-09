Hombre descubrió que le eran infiel gracias a un video de TikTok

Charlie solo quiso colocar un 'clip' mostrando sus mejores pasos, pero no salió como pensaba. Luego de estar con alguien, subió este video, pero él no sabía que aquel sujeto, con el que estuvo, tiene esposo y vio aquel 'clip' que se hizo viral. El infiel le escribió al tiktoker, en donde le dice por qué grabó en su casa sin su permiso.

A lo que él hizo otro video, en un ascensor, en donde dice que él no sabía que ese hombre era infiel. A todos dejó impresionados con esta historia, porque no sabían que esto podía llegar a suceder.

Los comentarios en el video fueron creativos y dijeron que no podían creer que todo lo que estaba pasando. En donde también hablaron de sus experiencias.

"Jajajajjajaj te amo", "Esto me ha pasado a mí. Mintió sobre estar casada y sobre adoptar a sus 5 hijos", "El hecho es que vi el té en orden", "Porque me relacioné con un chico que estaba casado. Supuse que su cónyuge lo sabía, pero cuando descubrí que no, lo corté.