¡Histórico! Karol G se presentará en Saturday Night Live: La Bichota, tras los pasos de Shakira

Shakira, eso sí, aún es insuperable: ha sido invitada tres veces a 'Saturday Night Live': primero en diciembre de 2001, cuando interpretó 'Whenever, Wherever', canción de su quinto álbum de estudio, 'Servicio de lavandería'. Volvió en diciembre de 2005, cuando cantó 'La tortura' y 'Don't Bother', ambas de los álbumes 'Fijación oral volumen 1' y 'Oral Fixation vol. 2'. Y su última presentación en SNL fue en octubre de 2009, con dos éxitos de 'She wolf/Loba', su octavo álbum de estudio: 'She Wolf' y 'Did it again'.