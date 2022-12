Historia detrás de la tiradera entre Residente y Cosculluela: un chisme de años atrás

Pero la cosa no quedó ahí, pues este 2022 los artistas volvieron a sonar por su enemistad. Cosculluela compartió una fotografía en la que enseñaba el dedo medio y especificó que dedicaba dicha publicación a sus enemigos. Ante eso, Residente no se pudo quedar quieto y tentó al también puertorriqueño preguntándole en específico a quién se refería.

"De acuerdo 100% con Omy De Oro. Sin cojone' me tiene bby. Ya el género parece una jaula de locas . Hay demasiado chamakitos que siguen el género y hay que dar ejemplo, no se puede impulsar toda esa mierda", expresó en redes.

"No me desafíes! Q te voy a dar pa llevar!! El miedo se lo inventó el diablo, vamo a darle a la gente un round pa q se curen. Esto es White Lion! De amistad pa curarnos", comentó Cosculluela a la foto de Residente con la rapera.

Horas después el puertorriqueño lanzó su tiradera contra Residente a la que nombró 'René Renuncia'.

El reguetonero crítica a René porque asegura que compone canciones sobre su país, pero desconoce la realidad de Puerto Rico.

“Tú no puede’ criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno (Ajá), no puede’ criticar que no hay trabajo si no vive’ en el 100x35”, dice Cosculluela.