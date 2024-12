Con un Estadio Olímpico a reventar, Romeo Santos y Aventura revivieron la noche del viernes sus más grandes éxitos en un emotivo concierto que marcó el inicio de la despedida definitiva de la banda.

El público dominicano, entregado de principio a fin, coreó cada una de las canciones que hicieron historia, sumergiéndose en una ola de nostalgia que acompañó a los artistas durante más de dos horas de espectáculo.

Esta presentación es la primera de cuatro que la agrupación ofrecerá en su tierra natal como parte de su gira “Cerrando ciclos”, una oportunidad única para celebrar una trayectoria musical que ha dejado una huella imborrable en la bachata.

Santo Domingo siempre ha sido un lugar muy especial para Aventura, y para Romeo Santos, en particular. Por eso, la ciudad era el escenario perfecto para poner punto final a esta etapa de su carrera, tal como él mismo lo expresó en medio del concierto.

Uno de los momentos más aplaudidos fue cuando invitaron a un fanático al escenario e interpretó junto a Romeo Santos 'Ella y yo', el éxito que el cantante grabó con el reguetonero puertorriqueño Don Omar, o cuando subió a una chica llamada Miriam Cruz para cantar a dúo 'Guerra', otros de sus populares temas.

Sin embargo, para Cruz, una fiel seguidora de Romeo Santos, esta experiencia trascendió lo musical. La emoción de estar tan cerca de su artista favorito la llevó a protagonizar un momento viral al besar al “Rey de la Bachata”. Aunque este gesto la hizo sentir en el cielo, las consecuencias emocionales de este instante tan especial fueron más profundas de lo que imaginaba. Poco después de ese concierto se conoció que sus acciones tuvieron consecuencias, y es que ella misma contó que perdió su matrimonio.

“No sé por dónde empezar, pero quiero compartir lo feliz que me siento por haber logrado este sueño tan anhelado, uno que durante años imaginé tanto despierta como dormida. Para mí, no se trata solo de admirar al artista, sino también de valorar al gran ser humano que e s. Lo he seguido y admirado por mucho tiempo”, inició escribiendo en su cuenta de Instagram.

Luego, explicó que ese momento de euforia le hizo finalizar la relación sentimental que tenía desde hace una década. “Sin embargo, tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión”, expresó.

Asimismo, le pidió disculpas a su expareja y padre de sus hijos. “Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja. Aunque él no estuvo presente, sé que los videos llegaron a sus manos, y lamento profundamente el malestar que esto le provocó. De corazón, lo siento mucho. y nunca fue mi intención herirlo y lo que la presión social también ha ocasionado”.



“Ojalá que algún día pueda perdonar el mal momento y aún no estemos juntos, la paz, el amor y la unión no les falte a nuestros hijos”, concluyó.