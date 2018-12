Hija de Carlos Vives sorprende con un nuevo desnudo

Lucy Vives, una de las hijas mayores de Carlos Vives, volvió a llamar la atención de los internautas en redes sociales, luego de compartir una fotografía semidesnuda, donde expresó algunas palabras relacionadas a su posición como mujer.

La joven modelo una vez más dio de qué hablar entre los internautas, después de publicar una imagen con poca ropa y un estilo bastante sugestivo. Su mirada y su posición corporal abrieron camino a diferentes comentarios de los usuarios que no desaprovecharon para halagarla y criticarla.

Lucy Vives, estudiante de psicología, subió una foto posando de medio lado, con una mano cubriendo una parte de su rostro, el cabello despeinado y una chaqueta de jean al costado derecho. Se puede observar que solo lleva puesta una prenda en el inferior de su cuerpo.

Además de mostrar su lado más sensual y artístico, Vives brindó un extenso mensaje en el pie de foto de la imagen sobre la mujer, sobre los cambios que da la vida y sobre aquellas experiencias que ha tenido que vivir.

“La piel gruesa no viene fácil y el bullying me enseñó a reírme de mí misma… tomar la vida menos en serio. No podía cortar mis oídos porque a la gente no le gustaba, no me iba a afeitar las cejas porque a la gente no le gustaba y no iba a llorar mientras todo el mundo se ríe. Me encanta una buena broma”, escribió Vives en la publicación que ya supera los 43 mil likes.

“En mi cultura, soy demasiado flaca, demasiado ambiciosa, demasiado egoísta, demasiado enojada, demasiado inteligente para ser una mujer. Mira, si ser una mujer significa ser casi todo lo que nunca he sido, pues sí, soy machua. Machua con cojones entonces. ¿Por qué quién carajos quiere ser “mujer” bajo esas condiciones?”, agregó.

Lucy también afirmó que se sentía “bendita de estar en la portada de dos revistas para caballeros este año”, con el pensamiento, la lucha y la esperanza de redefinir correctamente la palabra “mujer” en una sociedad que ve completamente mal algunas cosas.

Varios de sus seguidores apoyaron su mensaje y llenaron la imagen de halagos y comentarios positivos relacionados a su belleza, su posición y la actitud con que afronta las cosas.

Es importante recordar que Carlos Vives ya se había pronunciado en una entrevista respecto al contenido que publica su hija mayor, expresando su completo apoyo a lo que le gusta hacer a ella.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital