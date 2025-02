La colombiana Shakira dio inicio a su gira de conciertos en Río de Janeiro, Brasil, donde interpretó sus más grandes éxitos y dio un abrebocas de lo que serán sus demás presentaciones en la región. Serán dos fechas en ese país, una en Lima, Perú, y luego llegará a Colombia para dos presentaciones en Barranquilla, una en Medellín y otras dos en Bogotá.

Lea también: Shakira calentó el inicio de su gira contando ardua preparación por la que pasó: "Un año entero preparando cada detalle".



Según los organizadores, la gira tendrá "varias sorpresas", pues aspira a ser "una experiencia inolvidable", tanto visual como musicalmente. La propia Shakira ha dicho que será el mayor y el mejor espectáculo de su carrera, que contará con "una producción gigante" y que, además de su música, tendrá una buena dosis de danza, "de principio a fin", incluyendo "coreografías complejas".

También hay gran expectativa por los posibles invitados. En Brasil se espera que aparezca el DJ brasileño Papatinho. También podría aparecer Anitta, con quien grabó 'Soltera', junto con Winnie Harlow, Danna y Lele Pons.

En redes sociales comenzaron a conocerse las primeras imágenes de su presentación de apertura. El primero de ellos mostró su épica entrada, por detrás y luego por en medio de las personas ubicadas en gramilla.

Check out the opening for Shakira’s #LMYNLWorldTour in Rio! 🇧🇷 pic.twitter.com/gM8SifyoMR

Y uno de sus momentos más esperados será cuando interprete 'Hips don't lie', acompañada de bailarines y con la voz de fondo de Wyclef Jean: "Señorita, feel the conga, let me see you move like you come from Colombia".