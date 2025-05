El reconocido actor colombiano Fernando 'el Flaco' Solórzano está en el centro de la conversación por algo más que su talento. Su cercanía con la creadora de contenido Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025 ha generado todo tipo de rumores en redes sociales. Sin embargo, su esposa, Lorena Altamirano, decidió dar la cara y aclarar la situación con contundencia: “Cero celos, para que quede claro”.

Le puede interesar: Fuerte castigo para Melissa Gate y el ‘Flaco’ Solórzano en ‘La casa de los famosos’: ¿qué hicieron?

Una amistad que genera comentarios

Desde su ingreso al reality, el Flaco se ha convertido en uno de los personajes más queridos del público. Su carisma, experiencia actoral y buena vibra lo han llevado a posicionarse dentro del top 10 de participantes, especialmente después del domingo 4 de mayo, cuando se salvó con el segundo mayor porcentaje de votos.

Pero lo que más ha dado de qué hablar es su estrecha relación con Melissa Gate. Juntos protagonizan la sección humorística'Soberbia y Boris', donde simulan ser una pareja con situaciones hilarantes. Melissa incluso ha bromeado en varias ocasiones diciendo que le gustan los hombres mayores, lo que ha encendido las especulaciones de una atracción real entre ambos.

No te quedes sin leer: ¿Quién es Lorena Altamirano, la novia 20 años menor del 'Flaco' Solórzano?

Lorena Altamirano aclara los rumores

Cansada de los comentarios, Lorena Altamirano, esposa del actor, rompió el silencio a través de redes sociales. “Melissa me cae súper bien. Me hace reír demasiado cuando molesta a Fer con ese tema”, expresó. También fue tajante al decir: “No siento celos pero ni 1%. Al contrario, me encanta cuando los veo juntos porque sé que se van a molestar”.

La declaración fue celebrada por los seguidores de la pareja, quienes aplauden la madurez y seguridad con la que Lorena se expresa. Su reacción contrasta con lo que algunos portales de chismes habían asegurado: que la esposa del actor estaría molesta por la amistad con Gate.

No te pierdas de leer: La joven y guapa novia del ‘Flaco’ Solórzano que causa sensación en redes

¿Quién es el Flaco Solórzano?

Fernando Solórzano es un actor con más de 25 años de trayectoria en el cine, teatro y televisión. Es recordado por sus papeles en La saga, negocio de familia, El cartel de los sapos, Las muñecas de la mafia y Escobar, el patrón del mal. Además, ha dirigido obras teatrales y ha enseñado actuación, siendo un referente artístico en Colombia.

Su participación en La casa de los famosos ha permitido que nuevas generaciones descubran su autenticidad y talento. Aunque no suele exponerse tanto en realities, su presencia en el programa ha sido una de las más comentadas de la temporada.

Lea también: Raquel: el fantasma que dejó con los pelos de punta en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Un matrimonio sólido y sin escándalos

Fernando está casado con Lorena Altamirano, artista y pareja de vida desde hace años. Aunque mantienen un perfil bajo, se sabe que su relación está llena de complicidad y apoyo mutuo. No tienen hijos, pero han construido una vida sólida basada en el respeto y el amor.

Durante su estadía en el reality, el Flaco no pierde oportunidad para mencionar a su esposa: lo hace cuando gana, cuando se emociona o cuando recuerda su hogar. Esta constante referencia ha sido vista como una prueba de fidelidad y amor verdadero.

¿Solo amistad con Melissa Gate?

La audiencia está dividida. Algunos creen que hay una conexión especial entre Melissa y el Flaco, mientras que otros insisten en que se trata de una amistad divertida y sin segundas intenciones. La química entre ambos es evidente, pero las palabras de Lorena parecen dejar claro que no hay lugar para los celos.

Más noticias: Este es el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 2’: ellos son los 10 semifinalistas del ‘reality’

Camino a la final

Con su sentido del humor, sensibilidad y honestidad, Fernando Solórzano continúa siendo uno de los favoritos del público. Su lugar en el top 10 y la fuerza de su historia personal lo perfilan como un serio candidato para llegar a la final.

Mientras tanto, su esposa aseguró en Instagram que lo apoya desde casa con una actitud firme y sin espacio para la duda. “Yo me lo disfruto desmando al igual que ustedes”, dijo Lorena, dejando claro que, incluso bajo los reflectores, su relación está más fuerte que nunca.