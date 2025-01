La noche del 5 de enero de 2025 se ha convertido en una de las más inolvidables en la historia de los Golden Globes, gracias a la inesperada intervención de Sofía Vergara. La estrella colombiana, conocida por su carácter vibrante y su sentido del humor, no pudo contener su reacción tras perder el premio a 'Mejor actriz en una miniserie o película para Televisión'.

El galardón fue entregado a Jodie Foster por su papel en True Detective: Night Country. Al escuchar el nombre de Foster anunciado por los presentadores Seth Rogen y Catherine O'Hara, la estrella de Grisleda y Modern Family se levantó de su asiento y exclamó: “¡No, no!”, en una escena que recordó a la icónica interrupción de Kanye West en los MTV Video Music Awards de 2009.

Foster, quien se encontraba en el escenario aceptando su quinto Golden Globe, reaccionó con gracia y empatía. “Lo sé, lo sé,” respondió desde el micrófono, ganándose la risa del público.

Sin embargo, Sofía no se detuvo ahí. Desde su lugar en el auditorio, gritó en tono jocoso: “¡Dénme uno!”, desatando una risas y aplausos entre los asistentes a la ceremonia.

La derrota fue particularmente significativa para Vergara, ya que esta no era la primera vez que se enfrentaba a Foster. En los Emmy 2024, la actriz también perdió frente a la legendaria actriz, lo que marcó su quinta derrota consecutiva en premiaciones importantes. “¡Me lo robaron otra vez!”, se había quejado Sofía en un video publicado en redes tras aquella ceremonia.

A pesar del momento de tensión, Jodie Foster dedicó palabras afectuosas a sus competidoras, incluyendo a Cate Blanchett (Disclaimer), Cristin Milioti (The Penguin), Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans) y Kate Winslet (The Regime). Foster resaltó el privilegio de formar parte de una comunidad de mujeres talentosas, mencionando específicamente a Sofía. “El mayor regalo de esta etapa de mi vida es tener una comunidad como esta. Especialmente tú, Sofía”, afirmó.

La interrupción de Sofía Vergara no solo fue un momento de tensión, sino también de humor y camaradería. La actriz colombiana, conocida por su carisma y su capacidad para hacer reír a la audiencia, logró convertir un momento potencialmente incómodo en una escena memorable.

Jodie Foster, con su característica elegancia y profesionalismo, manejó la situación con gracia. Su respuesta, “Lo sé, lo sé,” no solo desactivó la tensión, sino que también mostró su empatía y comprensión hacia Sofía Vergara.

La carrera de Sofía Vergara

Sofía Vergara, conocida por su papel en Modern Family, ha tenido una carrera impresionante en la televisión y el cine. Aunque ha enfrentado varias derrotas en premiaciones importantes, su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. Su intervención en los Golden Globes 2025 solo añade otro capítulo memorable a su carrera.