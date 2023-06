Greeicy Rendón por fin reveló la razón por la que lloró en pleno programa y sacó de la duda a más de uno.

Hace un par de días, hubo un momento en el que muchos se sorprendieron. Greeicy se encontraba en un programa de radio junto a su pareja Mike Bahía. Los dos estaban hablando sobre sus proyectos y luego de un par de preguntas, ella empezó a cantar, pero se atacó a llorar y su novio fue quien le dio las fuerza para seguir adelante.

Este video se hizo viral en internet y todos empezaron a hablar de esta situación, no podía pasar desapercibida. Frente al tema, ninguno de los dos había dado declaraciones, solo habían dicho que no estaban pasando por su mejor momento. Algunos especularon de que ellos no estaban bien como pareja, pero días, la misma Greeicy Rendón fue quien habló y le despejó la duda a todos.