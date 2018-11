‘Perdón’ interpretada por el cantante español David Bisbal y la colombiana Greeicy Rendón ha sido todo un éxito en Colombia y a nivel internacional. De hecho, la cantante colombiana fue invitada junto a Bisbal al programa Operación Triunfo para que cantaran la canción.

Greeicy expresó a través de redes sociales el orgullo que sentía de estar en España, sin embargo tras su presentación recibió fuertes críticas por el accesorio – “riñonera” o en Colombia más conocido como “canguro” – que usó en su vestuario y por el cual por poco la destruyen en ese país.

Para acallar esas críticas, la joven artista se mostró muy molesta en redes sociales y lamentó que fue muy duro “llegar a un país al que respetas y darte cuenta de que burlarse de la libre expresión de la gente y querer dañar es cultura mundial. Pensé que aquí no hacían parte de… pero me han hecho la noche porque me he reído demasiado”.

Greeicy se refiere a todos los comentarios destructivos que comenzó a recibir por el “canguro” rojo que usó durante el show.

“Afortunadamente los artistas con el tiempo nos volvemos inmunes y seguimos siendo libres, o en mi caso nos divertimos con eso! Al menos mi visita no fue en vano. Pero debo confesar que me da un poco de… lástima? Por el mundo?“, agregó.

Además, a través de las Instagram Stories aprovechó para mostrar el canguro y hacer esos sensuales pasos que la caracterizan y les pidió a esas personas que le expliquen por qué le dicen ‘riñonera’ a ese accesorio.

Por María Camila Torres – La FM