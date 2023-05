Greeicy enamoró a todos los fans con video de su hijo Kai ¡Lo más lindo que verás hoy!

Greeicy Rendón celebró por todo lo alto el día de las madres.

"No hay nada que me haga sentir más ganas de hacer las cosas bien y ser mejor cada día que ser madre… Feliz día a todas las mujeres que tienen esta fortuna. Las admiro mucho. Te amo madre 🦋", dijo en Instagram.

El clip ha enamorado y ha encantado a todos, porque se ve lo felices que son como familia. La cantante colombiana ha demostrado que es una excelente madre, aunque no tenía planes de serlo, ella ha explicado que su bebé fue una de las mejores cosas que le pasó en la vida. Además, porque ella aseguró que el niño llegó a salvar su relación.

Los comentarios del video no se hicieron esperar, porque es el 'clip' más bello que se podrá ver hoy. "¡Hermosooo! Feliz día mamacita", "Pero por qué no se conoce al bebé", "Por qué somos así con la abuela ahí", "Greeicy, eres una madre maravillosa", "Tu hijo es muy afortunado porque no todos tienen una madre", "Ella es tan dulce y cariñosa", "Te mereces estas vacaciones como nadie", expresó.

Hay que destacar que, Greeicy ha vuelto loquito a más de uno con aquellos pasos sensuales. En Tiktok se postearon varios 'clips' en donde dejó hipnotizados a muchos.

Tanto así, que un hombre estaba mirando cómo cantaba, mientras ella sacó sus pasos prohibidos y cuando la cámara volteó, él se desmayó. Aunque pudo ser de "broma" muchos dijeron que les pasa lo mismo.