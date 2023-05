Hombre no pudo con tanta sensualidad de Greeicy Rendón y se "desmayó" al verla bailar ¡Lo hipnotizó!

Greeicy Rendón dejó enamorado a más de uno, luego de bailar muy sensual.

Greeicy Rendón se caracteriza por ser una mujer hermosa y por bailar de una forma muy particular . La caleña no solo impactada con su belleza, sino por el cuerpazo que tiene y los movimientos que hace cuando se mueve con cualquier canción . En redes sociales sube varios videos, en donde se puede ver el swing que tiene.

Antes, durante y después de su embarazo, ha demostrado que tiene mucho talento para la danza. En diversas ocasiones ha cautivado por bailar en bikini y ha sido toda una sensación.

En las últimas horas, se conoció un video en donde ella está bailando, meneando sus caderas, y cuando la cámara voltea, se ve como un hombre se hace el que se desmaya. Su amigo lo intenta ayudar para que siga viendo tremendo show de Greeicy.

La colombiana llevaba un jean con un corset negro, con el que se marcaba su figura. Su pareja, Mike Bahía, una camisa con una pantaloneta blanca. Los dos estaban cantando 'Esta Noche' que tiene un ritmo de bachata. Todos estaban encantados con aquellos pasos que se "tiraba" Rendón.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos afirmaron que ellos también caen rendidos a sus pies, al verla bailar. "Esa mujer es un monumento", "Es tan linda", "Yo la veo y me pasa lo mismo", "La suerte de Mike Bahía", "Dios mío qué mujer", "Me identifico", "Me pasa igual y soy mujer", "Qué dicha", "Es bellísima", entre otros.