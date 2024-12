Gabriela Tafur, abogada, presentadora y exreina de belleza, contrajo matrimonio con Esteban Santos el pasado 7 de septiembre en Cali. Desde entonces, la pareja ha compartido de manera limitada aspectos de su vida como esposos. Sin embargo, Gabriela, activa en redes sociales, suele publicar contenido sobre su día a día y experiencias personales.

Recientemente, utilizó su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre un problema derivado del uso prolongado de un producto para la piel. Según explicó, este hábito le provocó una reacción adversa debido a la falta de conocimiento sobre sus efectos secundarios.

Gabriela relató que, meses atrás, sufrió una dermatitis en el rostro y decidió aplicarse una crema con corticoides sin consultar previamente. “Normalmente, uno aparece en redes con la piel divina... pero la piel tiene altos y bajos. Hace unos meses, como ocho o nueve, me salió una dermatitis acá (señaló su rostro). Usé una crema con corticoides y se me quitó de inmediato. Me la seguí aplicando. Grave error”, explicó.

Leer más: “Es impresionante”: Jhonny Depp confesó quién es el mejor actor del mundo

Al notar la eficacia inicial, continuó utilizando el producto sin saber que su uso prolongado puede causar dependencia. Eventualmente, cada vez que dejaba de aplicarlo, la dermatitis reaparecía. “La piel se vuelve adicta a los corticoides cuando uno los usa mucho”, agregó.

Al darse cuenta de que algo no estaba bien, Gabriela decidió consultar a una dermatóloga durante una visita a Bogotá. Allí le indicaron suspender el uso de corticoides y comenzar un tratamiento médico. “Me dijeron: ‘Chao crema con corticoides, te toca hacer un tratamiento adicional y tomar medicamentos’”, comentó.

Tafur compartió esta experiencia para recordar a sus seguidores que la piel no siempre luce impecable y que es normal enfrentar problemas ocasionales: “La piel se pone fea y bonita, esa es la realidad”, concluyó en sus historias.

Vea también: ¿Desesperada? Britney Spears sorprende al irse a vivir a México: Estas fueron las razones