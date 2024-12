Britney Spears ha decidido mudarse a México con el objetivo de encontrar mayor privacidad y una vida más tranquila. Esta determinación coincide con un periodo complicado para la artista, quien ha enfrentado constantes episodios de acoso por parte de los paparazzi en Estados Unidos. Según la propia Britney, la exposición mediática ha afectado su bienestar, señalando que las fotografías publicadas suelen mostrarla de manera poco favorecedora, lo que le genera incomodidad respecto a su imagen.

Recientemente, a través de sus redes sociales, expresó su deseo de llevar una vida más sencilla, lejos del escrutinio público y los titulares sensacionalistas. Considera que México, con un enfoque menos intrusivo hacia las celebridades internacionales, le ofrece esa posibilidad. “Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason”.

Leer más: “Es impresionante”: Jhonny Depp confesó quién es el mejor actor del mundo

“Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo, en la forma en que me retratan. Sé que no soy perfecta, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel, y por eso me he mudado a México”, añadió.

Aunque no se conocen detalles sobre su lugar de residencia, fuentes cercanas aseguran que está en proceso de establecerse y explorar nuevas posibilidades personales y creativas. Esta nueva etapa coincide con el reciente fin de su matrimonio con Sam Asghari, que duró 13 meses y terminó por “diferencias irreconciliables”, y con la celebración de su cumpleaños número 43.

La mudanza parece marcar el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Desde que recuperó su libertad legal tras el fin de la tutela en 2021, la intérprete de Toxic ha enfrentado desafíos, pero también ha celebrado éxitos, como la publicación de su autobiografía The Woman in Me, un éxito de ventas. Este cambio de residencia podría interpretarse como un esfuerzo por priorizar su salud emocional y física, alejándose del ruido mediático.

Vea también: ¿Quién es Camilo Trujillo, el nuevo participante de la Casa de los Famosos Colombia?

El movimiento “Free Britney”

El movimiento “Free Britney” surgió como una iniciativa de sus seguidores para poner fin a la tutela legal que, desde 2008, controlaba aspectos personales y financieros de su vida. Liderada principalmente por su padre, Jamie Spears, esta tutela fue objeto de críticas por parte de los fanáticos, quienes cuestionaron su carácter restrictivo y su legitimidad. La campaña fue determinante en el proceso que permitió a Britney recuperar su independencia.