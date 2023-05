[Fotos] Maluma descrestó con su Ferrari morado en Medellín ¡Un carro de ensueño!

Maluma enamoró a todos sus fans con tremendo carrazo: El sueño de cualquiera.

En las imágenes que subió en su Instagram, se ve que tiene cuatro carros del mismo tipo de color amarillo, verde y rojo, pero muchos lo han criticado.

El cantante paisa indicó, que a penas estaba empezando la era 'Don Juan' y que con la llegada de su nuevo carro todo se empezaba a volverse realidad.



"No dejen que nadie les diga que no se puede, los límites están en la mente, yo vengo de donde vienen muchos de ustedes y aunque el camino no ha sido fácil tampoco ha sido imposible", expresó.

Aunque Maluma quiso mostrar su nueva adquisición, algunos de los internautas lo criticaron por estar gastando el dinero en automóviles.



"Pero tu no tiene un avión ya, cuál es la película", "Dinero te sobra pero, humildad no sabes ni lo que es", "Yo en estos días pinté el R4 de morado y se ve similar", "¿Es necesario?", "Qué te genera tener el mismo carro en diferentes colores", "Ojalá los sueños no sean tan materiales", escribieron algunos.

El paisa ha descrestado con su belleza y estuvo en un momento importante de Shakira. Él fue quien le entregó un premio Billboard a la barranquillera y todo esto lo capturado y lo subieron a sus redes sociales. La admiración de él por ella es enorme y está orgulloso de ser su colega.