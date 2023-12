Fotos de la familia Beckham en navidad

En la actualidad, David Beckham, vive uno de los mejores momentos en el mundo de los negocios, pues el exfutbolista del Real Madrid, es dueño del equipo estadounidense Inter de Miami, el cual logró fichar al astro argentino Lionel Messi. Además, recientemente, fichó al uruguayo, Luis Suárez, un delantero de elite que militó en el Barcelona junto a Messi y con quien comparte una gran amistad.

Por su parte, Victoria es uno de los íconos de la industria de la moda, ya que su particular estilo le ha dado gran fama en este mundo y cuenta con su propio negocio llamado 'Victoria Beckham Beauty'. Además, la talentosa empresaria también destacó como cantante, ya que fue una de las voces del icónico grupo 'Spice girls'.

Recientemente, la familia Beckham le dio la bienvenida a la navidad y sus trajes llamaron la atención, ya que se salieron del molde, pues los famosos destacan por su gran elegancia, sin embargo, esta vez usaron un look más casual, pues todos aparecieron en pijama y con gorros navideños.

En las fotos se logra ver a los Beckham junto a todos sus hijos, con excepción de Romeo quien, al parecer, estaría de viaje. Además, Nicola Peltz, también estuvo presente en la celebración.

Victoria compartió las fotos con el siguiente mensaje: "Santa came early in Miami!!! 🎄x I love u all so much", lo que se traduce en: "Papá Noel llegó temprano a Miami. Los quiero mucho a todos".