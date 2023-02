Fotos de Elizabeth Olsen en su cumpleaños #34 ¡Regia y sexy!

La actriz Elizabth Olsen tiene una belleza inigualable y a sus recién cumplidos 34 años luce despampanante.

La actriz y modelo estadounidense Elizabeth Olsen, reconocida por su papel de Bruja Escarlata o Wanda Maximoff en el universo de Marvel, en películas com o Avengers: Age of Ultron (2015), Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) y en la serie de Disney+ WandaVision (2021).

Su gran trabajo en este multiverso le otorgó nominaciones en diferentes premios como los Golden Globes y los Premios Emmy.

La hermosísima actriz nació un 16 de febrero de 1989 y este 2023 cumple 34 años; sus fans siguen enamorados de su talento y belleza, pues aunque una de sus interpretaciones más queridas es la de Bruja Escarlata, Olsen ha participado en diferentes producciones como: Godzilla, Viento Salvaje, Sorry for your loss, Silent house, entre otras.