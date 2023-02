The Rolling Stones en la pantalla grande: estrenan "GRRR Live", película de su exitosa gira

La banda de rock estrenó su álbum completo de este concierto y regala detalles inesperados con la cinta "GRRR Live".

GRRR Live!, grabada durante la gira “50 & Counting Tour”, uno de los espectáculos más memorables de su célebre historia. Los Rolling Stones celebraron su aniversario de oro en 2012 y 2013 embarcándose en la gira “50 & Counting Tour”, la cual contó con 30 conciertos por Norteamérica y Europa.

El gran show de los Stones contó con invitados como The Black Keys (Who Do You Love?), Gary Clark Jr & John Mayer (Going Down), Lady Gaga (Gimme Shelter), el héroe local Bruce Springsteen (Tumbling Dice) y Mick Taylor (Midnight Rambler).

El show ha sido reeditado y remezclado desde el 2012, pero ahora los fans pueden revivirlo en casa por primera vez.