Hace unos días, Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, concedió una entrevista exclusiva a Sin filtro, el videopódcast de SEMANA, donde compartió aspectos inéditos de su vida personal, particularmente en relación con sus hijos. Durante la conversación, el contador público sorprendió con una inesperada revelación: tiene un hijo de un año, nacido después de su separación de Oneida Escobar.

En medio de la charla, Colmenares expresó el dolor que lo acompaña diariamente: “Todos los días de mi vida pienso en Luis, te lo juro. Todos los días me levanto pensando en Luis y me acuesto pensando en Luis. Yo lo invoco, hablo con él, cuando estoy en cuestiones de necesidad de alguna situación, le hablo y le digo que me dé fuerza, que me ayude, que interceda por mí ante Dios”.

Leer más: La tierna canción que le dedicó 'Polilla' a la 'Gorda' Fabiola tres minutos antes de morir

Luego, hizo una confesión que dejó atónitos a muchos: “Luis ya tiene 14 años de fallecido. Yo tengo un hijo de un año, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dieron las circunstancias, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy pro vida, y tengo que enfrentar esta situación. Jorge Camilo tiene el nombre de los dos hermanos”.

Esta revelación, inesperada para la audiencia, generó un gran impacto en las redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron y algunos incluso cuestionaron a Colmenares. A pesar de las críticas, el también docente universitario decidió hacer pública la existencia de su pequeño hijo. Hace pocos días, compartió en sus historias de Instagramla primera imagen junto a Jorge Camilo, y este sábado, 21 de septiembre, publicó otra tierna fotografía del bebé.

“Ese es el estilo que se gasta Jorge Camilo para comer”, escribió Colmenares junto a la imagen, donde se ve al niño sentado en un balcón. La publicación rápidamente se viralizó en las redes.

Vea también: ¿Muy bravo? Piter Albeiro hizo citar a la Fiscalía a quienes lo acusan de que su patrimonio es ilegal

Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, también se pronunció en el medio anteriormente mencionado tras la revelación de su padre. El exconcejal reconoció que ha sido difícil asimilar la llegada de su medio hermano.

“Pasé de ser el hijo menor a ser hijo único. Ahora soy el hijo mayor, no es fácil asimilarlo. Yo no me he sentado a preguntarle a mi papá cómo sucedió, no he tenido la gallardía. Lo que mi papá no contó en esa entrevista fue que me pidió ser el padrino de su hijo. Me negué porque sería faltarle el respeto a mi mamá y él entendió”.

Finalmente, Oneida Escobar, la madre de Luis Andrés, reveló en SEMANA que su divorcio de Luis Alonso Colmenares fue consecuencia de años de conflictos, algunos relacionados con la tragedia que marcó sus vidas.