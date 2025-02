La segunda semana de La Casa de los Famosos Colombia 2 ha estado marcada por una serie de hechos que han sacudido el ambiente del programa de telerrealidad. Si bien los primeros días estuvieron llenos de conflictos, eliminaciones y sorpresas, recientemente ocurrió un incidente que ha generado gran preocupación entre los participantes y los televidentes. Fernando ‘El Flaco’ Solórzano alertó a la producción y a sus compañeros sobre un grave riesgo para la salud en la casa, relacionado con el contenido de un dispensador de agua.

“Me mandé todo un vaso. No sé si es blanqueador, si es jabón o qué es”, comentó, agregando que el malestar fue inmediato. En ese momento, Tabares confirmó que el líquido en cuestión era blanqueador mezclado con detergente . Afortunadamente, el actor no sufrió consecuencias graves, pero la situación generó una inmediata reacción entre los participantes.

¿Fue un error o algo premeditado?

A pesar de la seriedad del incidente, no está claro cómo llegaron los productos de limpieza a la nevera. Solórzano expresó que, aunque la situación fue preocupante, quiere pensar que fue un accidente durante las labores de limpieza y no un acto premeditado. “Quiero pensar que fue un error y no que fue algo premeditado”, concluyó el actor, quien prefirió no especular sin pruebas claras.

¿Qué dijeron los demás participantes y los televidentes?

La noticia sorprendió a todos los habitantes de la casa, quienes coincidieron en que un hecho como este no debe repetirse. Por su parte, los televidentes también se mostraron preocupados a través de redes sociales, pidiendo a la producción del programa que aclare el incidente y, de ser necesario, sancione a la persona responsable. La seguridad y el bienestar de los concursantes, indicaron algunos usuarios, deben ser una prioridad para evitar situaciones como esta.