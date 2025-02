El reality La casa de los famosos Colombia, producción del Canal RCN, continúa desafiando a sus participantes con pruebas que ponen a prueba su resistencia física y emocional. En la más reciente dinámica, Karina García y Marlon Solórzano no lograron superar un reto clave, lo que les costó un castigo por parte del Jefe. Aunque aún no se ha revelado en qué consistirá, la noticia afectó especialmente a Karina, quien no pudo evitar las lágrimas tras el anuncio.

¿En qué consistió la prueba de beneficio y castigo? La dinámica exigía que los concursantes, organizados en parejas, trasladaran pelotas hasta una estación y luego las encestaran en una estructura de tres barras. Este reto demandaba precisión y coordinación, por lo que la estrategia de cada dupla era fundamental para lograr el éxito. Las parejas fueron establecidas a partir de una actividad previa en la gala del 6 de febrero, cuando Carla Giraldo y Marcelo Cezán les indicaron que debían elegir a un compañero para representar una escena de la serie "Rigo". Como parte del reto, estas duplas debían permanecer atadas durante 24 horas, agregando un nivel extra de dificultad a la prueba. ¿Por qué Karina y Marlon recibirán un castigo? A pesar del esfuerzo de cada equipo, Karina García y Marlon Solórzano fueron los menos efectivos en la prueba, lo que los dejó en la última posición. Como resultado, el Jefe anunció que ambos recibirían un castigo, aunque sin especificar en qué consistirá. La noticia tuvo un fuerte impacto en Karina, quien, al sentirse frustrada por su desempeño, no pudo contener el llanto. Sin embargo, Marlon la apoyó con palabras de aliento, instándola a mantenerse positiva y ver la situación como un aprendizaje. Lea también:

Marlon y Karina recibirán el castigo… ¿Será que hoy también Marlon va a hacer pataleta con llorada y encerrada en el baño por dos horas?#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamosos#LaCasaDeLosFamososColombia#LCDLF#LCDLFCOL#LaCasaDeLosFamososCol2pic.twitter.com/PvIePsFiMg — El man de gafas 🏳‍🌈 (@serivadeneira) February 7, 2025