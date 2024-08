Recientemente, Felipe Saruma, reconocido por su éxito en redes sociales y su labor como realizador audiovisual, fue objeto de controversia tras compartir una imagen en Instagram que desató múltiples teorías. Muchos de sus seguidores interpretaron esta publicación como una indirecta dirigida a su expareja, la influenciadora Andrea Valdiri, especialmente después de que ella celebrara su cumpleaños con un video en el que aparecía besándose con otro hombre.

¿Felipe Saruma le tiro indirecta a Valdiri?

Este acontecimiento generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de Saruma y Valdiri debatían las posibles intenciones detrás de la publicación. Sin embargo, Felipe Saruma no tardó en aclarar la situación, recurriendo nuevamente a su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cuatro millones y medio de seguidores, para ofrecer su versión de los hechos y disipar las especulaciones.

En un video compartido en sus historias de Instagram, Saruma explicó que la imagen en cuestión no tenía como objetivo enviar una indirecta a su expareja, sino que era una pista sobre su próximo proyecto. Desde su apartamento en Barranquilla, el influenciador detalló que la publicación estaba relacionada con la producción del video musical "Pa’ qué me estás llamando" del cantante de música popular Joaquín Guiller. En la publicación, Saruma citaba una parte de la canción: "‘Si se supone que nuestra historia terminó, que por fin encontraste tu verdadero amor, pa’ qué me estás llamando, pa’ qué me estás buscando’ ¿les ha pasado esto?". Con estas palabras, el creador de contenido buscaba despertar la curiosidad de sus seguidores, como suele hacer cada vez que trabaja en un nuevo proyecto.

Saruma reveló que su intención era generar expectativa entre su audiencia y ofrecerles una pequeña muestra de lo que estaba por venir, algo que ha hecho en otras ocasiones cuando se involucra en la dirección de proyectos musicales. Sin embargo, en esta ocasión, la imagen se viralizó rápidamente y tomó un rumbo inesperado, convirtiéndose en tendencia sin que él lo hubiera previsto.