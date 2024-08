Andrea Valdiri se ha consolidado como una de las influencers más prominentes de Colombia, destacándose por su presencia dinámica en redes sociales y las controversias relacionadas con su vida personal, como su separación del también creador de contenido, Felipe Saruma.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre Felipe Saruma?

Recientemente, Andrea Valdiri participó en un episodio del pódcast Dimeloking. Aunque la conversación fue en su mayoría amena y positiva, el presentador no dudó en preguntarle acerca de su separación de Saruma. La pregunta hizo que Valdiri se sintiera incómoda, y su respuesta fue clara y contundente.

"¿Tú me vas a preguntar de la chu... mía o de la carrera? Porque si es así, me paro y me voy", respondió Andrea Valdiri, evidenciando su molestia ante la situación. A pesar de la insistencia del conductor, Valdiri reafirmó que su relación con Saruma había terminado en buenos términos y que no veía la necesidad de divulgar más detalles sobre su ruptura. La decisión de mantener la privacidad en torno a su separación fue una medida para evitar problemas en el futuro.

"Si yo hablo, está mal y, si no, también. El tiempo lo dirá todo, yo corto las vainas de raíz y mis relaciones no se han dado. La gente me juzga, pero no es un tema de si me dura o no me dura, es un tema de si yo me siento feliz. Lo bonito se debe recordar y ya", expresó Valdiri, intentando poner fin a la discusión.

A pesar de la separación, Andrea Valdiri y Felipe Saruma siguen siendo recordados como una de las parejas más queridas por sus seguidores. La noticia de su ruptura fue inesperada para muchos, quienes habían presenciado el crecimiento de su relación desde el principio hasta su matrimonio, el cual duró aproximadamente un año.