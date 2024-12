Greeicy cierra el 2024 a lo grande con un show en Times Square

Al finalizar el 2024, Greeicy Rendón se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina. Su talento y autenticidad no solo la han catapultado a los primeros lugares de las listas musicales, sino que también la han llevado a conquistar los escenarios más emblemáticos.

Para coronar este exitoso año, Greeicy formará parte de la icónica transmisión de fin de año de Univisión, con una presentación especial desde el Times Square en Nueva York, donde celebrará junto a millones de personas el inicio del 2025.

El año comenzó con el lanzamiento de “A Veces a Besos”, un sencillo producido por Ovy on the Drums y escrito por Keityn, que fusionó el reguetón con una melodía apasionada. Esta canción alcanzó el Top 15 del Latin Pop Airplay US Chart, permaneciendo en las listas por más de 17 semanas, consolidando el impacto de Greeicy en la industria.

El remix de la canción, en colaboración con el artista urbano Kapo, llevó la pieza a nuevos horizontes, incorporando diversos estilos y mostrando la versatilidad creativa de la cantante. Este lanzamiento fue una clara muestra de su capacidad para reinventarse y conectar con su público.

En septiembre, Greeicy sorprendió con “¿Qué Te Pasó?”, una colaboración con Jay Wheeler. Esta canción, fruto de una conexión genuina entre ambos, se posicionó rápidamente en las plataformas digitales, destacando el interés de Greeicy por explorar nuevos sonidos sin perder su esencia.