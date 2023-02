En el año 2017, Georgina y el futbolista Cristiano Ronaldo , anunciaron que serían padres de mellizos , pero la modelo no estaba embarazada.

Ricky Martin

En el año 2008 el cantante puertorriqueño, confirmó en algunos medios de comunicación que sería padre de los gemelos, Valentino y Matteo, tiempo después de Lucía y Renn.

En entrevista con un medio internacional el cantante dijo: “yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre, y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia. Como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo”.