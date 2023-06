Famosos colombianos que han caído en la quiebra ¡Lo perdieron todo!

Confesó también que se dedicó a trabajar en un proyecto de venta de muebles y con eso logró salir de algunas deudas que no lo dejaban dormir. Así mismo, se dedica a presentar diferentes eventos infantiles.

“Todo el mundo lo ve a uno y supone que ‘ese trabaja en televisión y es millonario’, ¿cuál millonario? Uno no tiene plata. Siempre existe como una especie de mito urbano de que el que trabaja en televisión tiene mucha plata y yo le digo, sí, pero en Estados Unidos y en otros países”.

Indicó que se enfrentó a diferentes problemas financieros que en poco tiempo lo llevaron a la quiebra. Aclaró que contrario a lo que muchos creen que por el hecho de trabajar en televisión no lo hacía millonario.

“Pasé de ganarme 100 millones mensuales a que un día mi mamá, que en paz descanse, me pidiera 500 pesos para comprarse un cuartico de leche y una bolsita de pan porque tenía hambre. Y tuve que decirle que no tenía un peso”, comentó a medios nacionales en su momento.

Andrés Felipe Martínez

El actor recordado por su papel de mayordomo en "Pasión de Gavilanes" pasó por una grave crisis económica y decidió vender varias de sus pertenencias para ir a probar suerte a Estados Unidos en busca de oportunidades para darle un mejor futuro a sus hijos.

En un programa nacional, el actor confesó que ha trabajado haciendo aseo y en una compañía de envíos, aunque no le ha ido mal, recordó que ha pasado por momentos muy duro y le ha costado demasiado estar alejado de su familia.

En este país ha comido poco y hasta le tocó dormir en el piso, "me tocó dormir en el suelo porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa porque me costaba tiempo y dólares", indicó.