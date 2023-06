¿Alejandro Sanz en bancarrota y con tusa? Medios internacionales avivan el rumor

"Mi estado de ánimo no tiene que ver con ella", dijo Alejandro Sanz sobre Rachel Váldes.

Tras el preocupante mensaje compartido por Alejandro Sanz en sus redes sociales, al asegurar que estaba atravesando una crisis, los mensajes de sus fans y amigos no se hicieron esperar, pues muchos de ellos aseguraron que era muy valiente de su parte reconocer que no todo en su vida estaba bien.

En el texto, el cantante español de 54 años dio a entender que la sociedad siempre te pide estar bien, por lo que cree que en el mundo hay más personas sintiéndose como él, razón por la que quiso solidarizarse diciendo que él se siente de la misma manera.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase (...). Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", dice el texto compartido por Alejandro Sanz.