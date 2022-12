Famosas que gritaron a los cuatro vientos su bisexualidad: de frente y sin tapujo

Angelina Jolie

La actriz de Maléfica no ha escondido su bisexualidad, pues la primera vez que habló de su orientación sexual fue en los años 90's, después de eso se ha convertido en un ejemplo de mujer libre, incluso aseguró que estuvo muy enamorada de una mujer cuando tenía 20 años.

"He amado a algunas mujeres y me he acostado con ellas ... Si te gustan las mujeres y les quieres dar placer, el hecho de ser mujer te da ventaja. Sabes, perfectamente, la forma de tocar", indicó para la revista Ok.