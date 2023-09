Por su parte, Aracely Arámbula ha sido muy crítica con Luis Miguel por su ausencia en la vida de sus hijos. La actriz ha calificado al cantante de "deudor alimentario" y, recientemente, dijo que no lo quiere ver.

“No me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien, entonces la verdad es que si él tuviera interés los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos”, expresó la actriz a varios medios mexicanos.

¿Se cumplirán las predicciones de Mhoni Vidente?

Solo el tiempo dirá si las predicciones de Mhoni Vidente se cumplirán. Sin embargo, es un hecho que los hijos de Luis Miguel tienen talento y potencial para triunfar en el mundo del entretenimiento.