Título La FM: ¿De qué murió Val Kilmer, el recordado actor de 'Top Gun'?

Sumario La FM: Val Kilmer brilló en Hollywood con papeles en "Top Gun", "Batman Forever" y "The Doors", dejando un legado icónico en el cine.

El mundo del cine despide a Val Kilmer. El actor estadounidense falleció a los 65 años debido a una neumonía, según confirmó su hija Mercedes al The New York Times. Kilmer, recordado por sus icónicos papeles en "Top Gun", "Batman Forever" y "The Doors", dejó un legado cinematográfico marcado por el talento y una carrera llena de altibajos.

A lo largo de su vida, Val Kilmer enfrentó desafíos personales y profesionales. En 2014 fue diagnosticado con cáncer de garganta, enfermedad que afectó su voz de manera permanente. A pesar de su recuperación, las secuelas fueron evidentes, especialmente en su aparición en "Top Gun: Maverick" (2022), donde su personaje, Iceman, reflejaba su propia lucha.

Una carrera llena de éxitos y controversias

Su trayectoria en Hollywood estuvo llena de éxitos. En 1991, encarnó al legendario Jim Morrison en "The Doors", de Oliver Stone. Cuatro años después, en 1995, interpretó a un hábil asaltante de bancos en "Heat", de Michael Mann, junto a Robert De Niro y Al Pacino. Ese mismo año, protagonizó "Batman Forever", un papel que, aunque le otorgó gran visibilidad, también generó controversia entre los fanáticos.

Su carrera, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. En 1996, el rodaje de "La Isla del Doctor Moreau" fue un punto de inflexión en su trayectoria, con conflictos en el set y un resultado final decepcionante. Aun así, Kilmer nunca dejó de reinventarse y explorar nuevas facetas artísticas. En 2010, cuando comenzaba a resurgir con una obra teatral sobre Mark Twain, el cáncer interrumpió su ascenso.

Su legado en la industria del cine

A pesar de su carácter a veces catalogado como difícil, Kilmer era una figura apasionada y comprometida con su arte. Su colega Josh Brolin lo recordó en redes sociales como una persona "inteligente, estimulante y creativa".

"Después de tantos años de Val luchando contra la enfermedad y manteniendo su espíritu, esta es una noticia tremendamente triste", expresó el cineasta Michael Mann.

"En memoria de Val Kilmer, cuya indeleble huella cinematográfica atravesó géneros y generaciones. Descanse en paz, Iceman", publicó la cuenta oficial de la película "Top Gun" en X.

En 2021, el documental "Val", presentado en Cannes, ofreció una mirada a su vida a través de grabaciones personales que mostraban tanto su ascenso como sus momentos más difíciles.