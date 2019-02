View this post on Instagram

Este vídeo fue grabado el sábado al medio día, después de que recibí un “tutorial” de como cortar la capul y como yo me tengo tanta FE, decidí hacerlo yo misma 🥴 y OH 😮 sorpresa cuando me vi al espejo 🤦🏼‍♀️ no sabía si reírme o llorar 😳 estuve a punto de gritar como una loca… hasta que me di cuenta que era una bobada porque finalmente el pelo vuelve y crece… el sábado viví esto como una lección de vida, pues muchas veces le damos demasiada importancia a pequeños “problemas” haciéndolos gigantes 😳🤦🏼‍♀️✋🏼 Cuando estuve a punto de llorar, recordé por lo que estaba pasando una amiga mía y me dije a mi misma: Que todo fuera como el pelo que vuelve y crece… Y aquí estoy yo…. desde ese mismo día me tomé fotos con mi esposo he subido muchas historias y seguí mi vida normal 🤪 la capul a hoy martes ya está más larga 😬 prometo no volverlo hacer yo misma!!! A alguien más le ha pasado? #katerinpelaezp