Luis Villa, conocido en el mundo digital comoWestcol,ha vuelto a estar en el centro de atención tras un sorpresivo anuncio realizado en una de sus transmisiones en vivo. Este creador de contenido, quien se ha consolidado como una figura importante en el ámbito de los videojuegos y el entretenimiento digital, dejó a sus seguidores atónitos al expresar su intención de postularse para la Alcaldía de Medellín en las próximas elecciones de 2026.

¿Westcol se lanzará a la alcaldía de Medellín?

Westcol, oriundo de Medellín, ganó notoriedad por su contenido centrado en videojuegos, logrando construir una comunidad masiva de seguidores en diversas plataformas. Durante la transmisión en la que hizo el anuncio, el influencer aclaró que no se identifica con ningún partido político en particular. “Yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, ¡Westcol alcalde en 2026! ¿Entienden? Me verán por ahí con corbata”, expresó, provocando reacciones mixtas entre sus seguidores.

En la misma transmisión, el empresario y creador de contenido mostró gran confianza en su capacidad para atraer votos y generar un cambio en la política local. “Ustedes no se están dando cuenta de que es la mejor idea del mundo”, afirmó. Además, sugirió que su posible entrada en la política podría representar un desafío serio para otros candidatos: “Yo soy el único que le puede tumbar la película a todos [...] Apenas me postule, todos se van a caer”, agregó con su estilo característico.

El anuncio de Westcol no pasó desapercibido en las redes sociales, donde generó una avalancha de comentarios. Como es común en el ámbito digital, las opiniones estuvieron divididas. Mientras algunos de sus seguidores consideraron que sus palabras podrían haber sido solo una broma, otros creen que, dada la personalidad de Luis Villa, podría haber una intención real detrás de su declaración.