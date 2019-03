Exnovio de Khloé Kardashian ya tendría un nuevo amor

Tristan Thompson sigue dando de qué hablar en todas las plataformas digitales debido a las constantes noticias que se publican a nivel internacional sobre las infidelidades a la integrante del clan Kardashian.

El jugador de la NBA volvió a ser centro de críticas y comentarios luego de que fuera descubierto por paparazzis en las calles de Nueva York en compañía de una misteriosa mujer, con quien estaría teniendo ciertas citas.

El jugador de Cleveland Cavaliers fue visto con la misma joven durante las últimas semanas, después de que se destapara un gran escándalo cuando Khloé Kardashian se enteró de la relación clandestina que sostenía su pareja con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner.

Tristan Thompson has been spotted with a mystery woman in the midst of the Jordyn Woods cheating scandal. 👀 pic.twitter.com/5XqGilfvQ7

— Entertainment Tonight (@etnow) March 7, 2019