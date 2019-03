El pasado viernes se publicó una nueva edición del programa digital de Jada Pinkett Smith, ‘Red Table Talk’, en el que participó la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, quien en los últimos días se ha visto involucrada en un escándalo sentimental, al ser relacionada con el novio de Khloé Kardashian, el basquetbolista Tristan Thompson.

En dicha entrevista, Woods de 21 años, aseguraba que el deportista la había besado luego de una fiesta que él organizó en su casa, y a la que ella asistió con unos amigos. Jordyn explicó que ella estaba completamente ebria cuando se dio el acercamiento entre ellos.

Tal declaración no le gustó a Kardashian, quien de inmediato recurrió a su twitter para drenar lo que pensaba sobre esta situación. “¿Por qué estás mintiendo Jordyn Woods? Si ibas a intentar salvarte a ti misma a través de hablar públicamente, en vez de llamarme por privado para disculparte primero, al menos hubieras sido honesta con tu historia. Por cierto, ¡Eres la razón por la que mi familia se acabó!”.

Luego la empresaria también hizo referencia a Thompson y aseguró que por ser el padre de su hija no lo expondría al escarnio público. “Tristan es igualmente culpable, pero Tristan es el padre de mi hija. Independientemente de lo que él me haga, no le haré eso a mi hija. Él ha estado abordando esta situación de forma PRIVADA. Si Tristan mintiera públicamente sobre lo que hizo, entonces sí, también me dirigiría a él públicamente”.

Sin embargo, al parecer Khloé se arrepintió de sus palabras y se retractó con Woods aclarando que la joven no era la culpable de su ruptura con Tristan. “Esta ha sido una semana horrible y sé que todo el mundo está harto de oír hablar de todo (como yo). Soy una montaña rusa de emociones y he dicho cosas que no debí. Honestamente, Tristan engañándome y humillándome, fue tan impactante como la primera vez”.

This has been an awful week & I know everyone is sick of hearing about it all (as am I). I’m a rollercoaster of emotions & have said things I shouldn’t have. Honestly, Tristan cheating on me & humiliating me, wasn’t such a shock as the first time. — Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019

La hermana mayor de Kylie continuó: “Lo que ha sido más difícil y doloroso es ser herido por alguien tan cercano a mí. Alguien a quien amo y trato como una hermanita. Pero JORDYN no debe ser culpada por la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan”.

What’s been harder & more painful is being hurt by someone so close to me. Someone whom I love & treat like a little sister. But Jordyn is not to be blamed for the breakup of my family. This was Tristan’s fault. — Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019

I have to move on with my life & count my blessings, my family, my health, & my beautiful baby True. — Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019

Hasta ahora, ni Jordyn y Tristan se ha manifestado.

Por: Yurby Calderón – Sistema Integrado Digital