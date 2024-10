Desde que inició el escándalo protagonizado por Sean 'Diddy' Combs, una larga lista de famosos han resultado salpicados, principalmente, por relacionarse con él o por haber asistidos a sus famosas fiestas en las que se habrían cometido varios crímenes de abuso y agresiones a hombres y mujeres.

Entre los famosos que más resaltan está Jennifer López, quien tuvo un amorío con ‘Diddy’ por dos años. La actriz y cantante, además te estar lidiando con su divorcio de Ben Affleck, ahora está enfrentando los comentarios sobre su posible participación en varios los encuentros sexuales que su expareja habría organizado con otras celebridades, donde las drogas y el alcohol reinaban.

Sin embargo, la diva del Bronx vuelve a ser noticia porque su primer esposo contó en una reciente entrevista que su divorcio con la artista se dio por culpa del rapero.

Ojani Noa Jennifer López se casaron en febrero de 1998, antes de que la carrera de ella despegara mundialmente. En ese momento, Noa trabajaba como camarero en un restaurante en Miami y se conocieron mediante la intervención de Gloria Estefan. Pero, su matrimonio se acabó a inicios de 1999.

Después de 25 años y, en medio del problema legal de Combs, Noa está aprovechando la ocasión para atacar a su exesposa.

El hombre de 50 años dijo en el programa ‘Despierta América’ que el principal culpable de su divorcio fue ‘Diddy’, quien se le metió por los ojos a la entonces joven Jennifer López.

“Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante y ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el disco. Cuando podía, iba a estar con ella. Ahí, en esa distancia, en esa separación, fue donde empezó el engaño”, rememoró Ojani Noa.

Asimismo, Noa indicó que poco después de su separación quiso hacer un documental haciendo uso de imágenes personales, pero JLo lo demandó asegurando que él la quería exponer con videos subidos de tonos. “Yo le preguntaría a Jennifer: ¿qué te hice para que me hayas llevado a juicio, me hayas acusado, hayas mentido, hayas creado cosas falsas sobre mí y hayas llamado a varias empresas para que me echen y a diferentes cadenas de televisión para que no me den trabajo”. “¿Por qué, si no te he hecho nada? Di la verdad, cuenta todo lo que pasó”, expresó.

Finalmente, la expareja de López también dijo que la cantante y actriz lo saboteó en múltiples profesiones y que el espectro de su matrimonio fallido con la diva del Bronx aún lo persigue.