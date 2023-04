Natasha Araos se pronunció a los rumores de un posible amor con el cantante.

Chyno Miranda y Natasha Araos se casaron en el 2017, sin embargo, su relación no duró más de tres o cuatro años. Por lo cual, terminaron en el 2021 y no volvió a saberse más de esta pareja. Al parecer terminaron no bien, hubo una polémica por todo el tema de su hijo.