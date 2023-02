Mamá de Chyno Miranda se niega a colaboración musical con Nacho: "no estás preparado"

La mamá de Chyno Miranda asegura que la presentación afectaría su estado de salud.

El estado de salud de Chyno es una secuela que le dejo el Covid-19, pues desde ese entonces el artista empezó a padecer neuropatía periférica, enfermedad que le ha imposibilitado ser responsable de sí mismo y por la que varias personas de su familia "han respondido legal y económicamente" por él, una situación que ha dado pie para confusiones y hasta conflicto de intereses.

Desde el 15 de noviembre, Jesús Alberto Miranda Pérez ha estado siendo tratado en la clínica 'El Cedral', lugar donde celebró sus 38 años de edad y recibe la visita de su mamá Alcira Pérez, su novia Astrid Falcón y sus amigos, siendo su compañero de carrera musical Nacho, el último en compartir una fotografía al lado de su colega para mostrar el avance que ha tenido.

La foto del dúo 'Chino y Nacho' despertó en los seguidores la ilusión de que pudieran estar de nuevo juntos en tarima, sin embargo, aunque de seguro ambos quisieran interpretar nuevamente sus canciones, ninguno de los dos habló al respecto, pero quien sí lo hizo fue Alcira Pérez, mamá de Chyno Miranda.

De acuerdo a lo dicho por la mujer a un medio internacional, ella ya le manifestó a su hijo que no quería que tuviera una presentación artística por el momento, pues para su progenitora Chyno no está preparado y aunque el artista se molestó, la señora Alcira fue firme en su decisión e incluso le pidió públicamente a Chyno no se prestara para ese juego.

Asimismo, la mamá de Chyno denunció que cuando él sale de 'El Cedral' a hacer sus diligencias acompañado de su novia Astrid Falcó, su hijo consume marihuana medicinal, pues a ella le han enviado unas supuestas pruebas.