Evaluna Montaner reveló que su embarazo es un milagro ya que ella no podía tener hijos

La cantante reveló cómo fue el proceso que llevó a cabo para poder queda embarazada.

‘Índigo’ fue el nombre de esta canción con la cual dejaron un antes y un después en su realidad, compartiendo la felicidad que los invadía por saber que serían padres. La pancita de embarazo de Evaluna enamoró a los curiosos y más de uno se interesó por conocer detalles de esta etapa.

Sin embargo, en medio de la emoción de esta noticia, la hija de Ricardo Montaner se sinceró y habló un poco de la complicada situación que atravesó para poder quedar embarazada. En una conversación que tuvo la venezolana en su podcast, ‘En la Sala’, quiso hacer una inesperada confesión sobre el futuro de madre que le había dado un grupo de médicos.

De acuerdo con lo que reveló la joven artista, al ir donde varios doctores, todos le habían dicho que era muy difícil que ella quedara embarazada por problemas hormonales que presentaba. Estos diagnósticos apuntaban a que la cantante no podría ser madre a futuro, por lo que ella lo creyó.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, indicó en el espacio digital.

La menor de los Montaner contó que a pesar de estas palabras, ella no perdió la fe junto a Camilo y esto los ayudó a mantenerse más unidos que nunca. Los dos buscaron la forma e intentaron quedar en embarazo hasta que recibieron los resultados de Índigo.

“Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, señaló Evaluna, mostrando lo feliz que está con su proceso de gestación.

Por el momento solo se ha especulado sobre el sexo del bebé y los detalles que han dado los cantantes en contenidos de redes sociales.