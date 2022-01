Este cuento va pa´ largo: mega agarrón en redes por los amores de Anuel, Karol G y Yailin

Pero aquí no paró la polémica, pues la influencer dominicana llamada Candy Flow, también se metió en la polémica, asegurando que a Karol G se le había tratado muy bien en República Dominicana.

Estoy viendo un video de una colombiana que no se quién es, diciéndole a Yailin que no vaya a Colombia porque la van a linchar. Lo primero que le voy a decir es que Karol G vino aquí y nadie la linchó, se le trató muy bien y se le apoyó, lleno su concierto.

Además, le envió un mensaje contundente las colombianas que como Marcela Reyes opinan públicamente sobre esta relación.

Lee también: Tras eterna pesadilla, La Segura se retiró los biopolímeros que la tenían ‘paila’

“Si nos van a declarar la guerra nos avisan, porque no salen con nosotros, ni a las patadas, ni a las pedradas ni a nada (…) Eso es mucha frescura, que usted coja un medio de comunicación para decirle a una persona que no vaya a Colombia porque la van a linchar. Que rastrería ¿Entonces Anuel no se puede enamorar de una mujer como Yailin? Nos avisan”, concluye la mujer.

Posterior a esa publicación, la influencer dominicana emitió otros tres videos todos dedicados a Marcela Reyes.

Lo cierto es que la polémica continúa, pero Karol G no se ha pronunciado al respecto.