Tras eterna pesadilla, La Segura se retiró los biopolímeros que la tenían ‘paila’

La influencer colombiana Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’ hace poco había aparecido en redes sociales muy angustiada porque no había encontrado un cirujano que quisiera retirarle los biopolímeros de los glúteos .

Su espera terminó y anunció que entraría al quirófano para dicho procedimiento.

“Quiero contarles que si Dios lo permite pronto me operan… POR FIN. Gracias a ustedes me llovieron cirujanos del cielo. Yo solo pensaba, por favor que esta vez sí me quieran operar”, indicó en redes.

En sus historias de Instagram compartió que el 26 de enero se sometió al retiro de esta sustancia.

“No a los biopolímeros”, escribió junto a un video en el que ella está acostada boca abajo justo antes de iniciar la cirugía.