Estas son las cantantes mejor pagadas de 2018

Katy Perry se consolida como la cantante mejor pagada de este 2018 con un acumulado de 83 millones de dólares, según la revista Forbes. Sin duda la estrella pop ya está en la cima de su carrera y prácticamente puede hacer lo que se le venga en gana. De hecho, recientemente expresó que siente que ha llegado el momento de tomarse un respiro y enfocarse en otros proyectos como su línea de zapatos ‘Katy Perry Collections’, lanzada en 2016.

“He estado en la carretera durante unos diez años. Terminé la gira de mi último disco hace poco, de modo que solo voy a relajarme. No iré directamente a hacer otro álbum, siento que he hecho mucho hasta ahora. He sido una estrella pop muy fuerte y estoy muy agradecida por eso”, expresó la artista hace un mes en entrevista con Footwear News.

Forbes continúa la lista de las 10 cantantes mejor pagadas del mundo con Taylor Swift en el segundo lugar. La intérprete de ‘Look What You Made Me Do’, quien ha sostenido una enemistad con Perry en los últimos años, registró unos ingresos de 80 millones de dólares.

Aunque la cantante estuvo fuera de los focos de las cámaras y las redes sociales durante varios meses, reapareció con el lanzamiento de ‘Reputation’ en noviembre de 2017, álbum que vendió dos millones de copias en todo el mundo durante su primera semana y que la puso nuevamente en el ojo del público.

El tercer lugar es para Beyoncé con una cifra un poco lejana a los dos primeros lugares: 60 millones de dólares. De acuerdo con Forbes, “después de que ella y su esposo Jay-Z les dieran la bienvenida a la familia a los mellizos Rumi y Sir en junio de 2017, Queen B. tuvo un año tranquilo, según sus estándares, hasta que ofreció una presentación innovadora en Coachella y lanzó un álbum conjunto con Jay-Z… Los resultados de esto se reflejarán en nuestro próximo período de puntuación”.

El resto de los lugares corresponden entonces a Pink, en el puesto número cuatro con 52 millones de dólares; seguida de Lady Gaga con 50 millones. El sexto lugar es para Jennifer Lopez, quien logró acumular este 2018 alrededor de 47 millones de dólares, mientras que el séptimo lugar le corresponde a Rihanna con 37 millones y medio de dólares.

En el octavo puesto se encuentra Helene Fischer con un acumulado de 32 millones de dólares, de novena está Celine Dion con 31 millones y por último, Britney Spears con 30 millones de dólares.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital