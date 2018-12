La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus, quien se hizo mundialmente conocida por su personaje de ‘Hannah Montana’, reconoció que volvió a fumar marihuana porque su madre la convenció de ello.

Miley Cyrus, quien se proclamaba como una de las principales defensoras del cannabis, había dejado de fumarlo después de que le diera un nuevo rumbo a su vida tras un par de años descarriados. Es de recordar que la cantante hizo todo lo posible por quitarse la imagen inocente e infantil de chica Disney para convertirse en todo un símbolo sexual.

Sin embargo, atrás quedaron esos años en los que subía casi desnuda al escenario para bailar mientras hacía movimientos sexuales, tocaba sus partes íntimas y sacaba su lengua una y otra vez.

Lee también: Actrices de ‘Game of Thrones’ se relajaban con marihuana tras los rodajes

Ahora, completamente renovada y enfocada en su relación con el actor Liam Hemsworth y en su nueva música; Miley Cyrus reconoció en medio de una entrevista con The Sun que había vuelto a fumar marihuana después de haberla dejado hace un año, y la persona que la convenció de regresar a su viejo vicio fue nada más y nada menos que su mamá, Tish Cyrus.

“Mi mamá me hizo volver a eso. Sin embargo, no fumo cuando estoy trabajando porque no funciono. No soy capaz de concentrarme, de estar consciente y presente en lo que estoy haciendo”, expresó la intérprete de ‘Wrecking Ball’.

En el pasado Miley Cyrus no temía compartir con sus seguidores el gusto que sentía hacia la marihuana, incluso publicaba constantemente en sus redes sociales fotografías en las que salía fumando. Sin embargo, después de que se reinventara como artista y como persona, la cantante borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y empezó de cero. Esta vez solo comparte fotos relacionadas con su carrera musical.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital