Esperanza Gómez sin ropa interior, mostró sus grandes dotes con sugestivas fotos

Esperanza Gómez es, sin duda, una de las actrices de cine para adultos que es más amada por los colombianos, pues su diferente contenido y películas ha enamorado a más de uno que se ha declarado fan no solo de su talento, sino también por su esbelta figura.

Como es costumbre, Esperanza suele publicar diferente tipo de fotografías y videos en su perfil de Instagram, algo por lo que ya ha tenido inconvenientes y por lo mismo la modelo ha decidido tomar acciones legales en contra de la red social por el bloqueo de sus cuentas.

Siguiendo el reto de las censuras, Esperanza Gómez hizo una publicación el pasado 24 de diciembre en el cual se muestra un carrusel de fotografías las cuales dejó como regalo para sus seguidores. Allí se muestra que solo con una sabana blanca tapa parte de su cuerpo, pues claramente se ve que no tiene ropa interior y está tal cual como Dios la trajo al mundo.

Gómez posa de manera sensual y con su mirada característica mientras está acostada en una cama, y en varias tomas se le ve sentada donde se ven sus grandes dotes y un pequeño juego con su cabello, algo que, despertó muy malos pensamientos por muchas personas que tuvieron la oportunidad de ver la publicación.

“una mañana navideña hermosa mis amores. ¿Cuáles son los planes para hoy?”, fue el mensaje que dejó la actriz de películas para adultos, que también es estrella en Onlyfans, despertando el deseo de muchas personas que no dudaron en comentar la publicación con diferentes mensajes donde admiran no solo su profesionalismo sino también su personalidad.

No obstante, esto no fue lo único, ya que la generadora de contenidos también envió hace poco un mensaje motivacional para aquellos que no pasan un buen momento de sus vidas y más en vísperas de estas fiestas decembrinas.