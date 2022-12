Foto de Esperanza Gómez a los 23 años y enamoró a más de unos con su sensualidad

Hay que recordar que Esperanza Gómez subió una imagen que dejó sin palabras a sus seguidores.

La empresaria posa con solo tacones y se tapa su cuerpo con su cabello. En la descripción puso “Las apariencias engañan ☺️no todo es como parece lo dice esta imagen”.

Por lo cual, algunos quedaron impresionados y le escribieron afirmando que es muy bella y que es como un sueño.

"Sin engaños pues que ahi estan todo lo que nos viene... en sueños, por supuesto", "Un día de Yoga, buen día mi amor.", "Belleza", "Esperanza you are the most beautiful woman I've ever seen", entre otros comentarios.